Сочинение рассказа алые паруса как вы думаете почему лонгрен заявил что люди не м??гут любить

Гость: Гость:

Жители Каперны не любили Лонгрена. Он был не похож на остальных. Он умел любить, а этого не умеют жители Каперны. Он выступил судьей, и этим поставил себя выше других. Этого ему простить не смогли. Нелюбовь к отцу отразилась и на его дочери. Но именно Лонгрен помог Ассоль не озлобиться на людей, остаться по-прежнему доброй девочкой. Он учил ее «уметь любить» . Лонгрен рассказывал Ассоль фантастические истории о жизни и людях. Ее голова была «полна чудесных снов» . Она жила в мире мечты. Ассоль умеет любить людей. Она жалеет их, прощает их. Скажи, почему нас не любят? - Э, Ассоль, - говорил Лонгрен, - разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут. Какая верная, глубокая мысль: жизнь перед каждым ставит много сложных вопросов, сталкивает с предательством, злобой, ненавистью, завистью. Счастлив тот, кто на зло не отвечает злом, а творит добро. А. Грин испытал много горя, унижений, обид, но не очерствел душой и писал о светлом и прекрасном. Дар мечты, фантазии, веры даётся, по мнению Грина, не каждому. Нужно жить и верить в мечту даже тогда, когда не верит никто, нужно уметь ждать, проходя через трудности, через неприятие людей и их косые взгляды – и тогда исполнится мечта.