Сочинение рассказа алые паруса как вы думаете почему лонгрен заявил что люди не м??гут любить
Литература
Сочинение рассказа алые паруса как вы думаете почему лонгрен заявил что люди не м??гут любить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жители Каперны не любили Лонгрена. Он был не похож на остальных. Он умел любить, а этого не умеют жители Каперны. Он выступил судьей, и этим поставил себя выше других. Этого ему простить не смогли. Нелюбовь к отцу отразилась и на его дочери. Но именно Лонгрен помог Ассоль не озлобиться на людей, остаться по-прежнему доброй девочкой. Он учил ее «уметь любить» . Лонгрен рассказывал Ассоль фантастические истории о жизни и людях. Ее голова была «полна чудесных снов» . Она жила в мире мечты. Ассоль умеет любить людей. Она жалеет их, прощает их. Скажи, почему нас не любят? - Э, Ассоль, - говорил Лонгрен, - разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут. Какая верная, глубокая мысль: жизнь перед каждым ставит много сложных вопросов, сталкивает с предательством, злобой, ненавистью, завистью. Счастлив тот, кто на зло не отвечает злом, а творит добро. А. Грин испытал много горя, унижений, обид, но не очерствел душой и писал о светлом и прекрасном. Дар мечты, фантазии, веры даётся, по мнению Грина, не каждому. Нужно жить и верить в мечту даже тогда, когда не верит никто, нужно уметь ждать, проходя через трудности, через неприятие людей и их косые взгляды – и тогда исполнится мечта.
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