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Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной 7½
Математика
Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной 7½
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1/2 - это 0,5 7 + 0.5 = 7.5
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