Доклад первобытный мир 4 класс

Гость: Гость:

Всемирная история началась с эпохи Первобытного мира (более двух миллионов лет назад - пять тысяч лет назад). Это было время появления первых людей и овладения ими самыми главными человеческими умениями. Большинство учёных считает, что первые древние люди появились в Африке, а оттуда расселились по всей планете. За тысячелетия эпохи Первобытного мира сменилось множество поколений людей. Постепенно они все меньше зависели от дикой природы, учились побеждать голод и холод. Первобытные люди не объединялись в большие общества. Каждая семья была частью небольшого рода, в который входили родственные друг другу семьи. Все, чем владел род (хозяйство, запасы, жилища), было общим для всех. Роды, происходившие от общих предков, объединялись в племена. С чужаками из другого рода и племени люди предпочитали общаться редко, поэтому знакомых и приятелей у одного человека было очень немного. Первобытные люди умели делать разные орудия труда. Жили в пещерах. Одевались в шкуры убитых на охоте животных. Очень много прошло времени, прежде чем первобытный человек стал похож на современного.