Как с помощью проведения одной или нескольких линий на листе бумаги эксперимента??ьно доказать неконсервативность силы трения?

Физика

Как с помощью проведения одной или нескольких линий на листе бумаги эксперимента??ьно доказать неконсервативность силы трения?

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