Решите уравнение: (x+15)×24-8×(4-x)+2×(x-40)=180+20x Продолжите уравнение: 24-(1/2-x)+(x-y)×(a+в)-2a×(4x+y)=

Математика
Решите уравнение: (x+15)×24-8×(4-x)+2×(x-40)=180+20x Продолжите уравнение: 24-(1/2-x)+(x-y)×(a+в)-2a×(4x+y)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+15)·24-8· (4-х)+2·(х-40)=180 +20х 24х+360-32 +8х +2х-80 = 180+20х 24х+8х +2х-20х = 180-360+32 +80 14х = -68      х = -68 : 14      х = 4 12/14 = 4 6/7
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