Слово, которое имеет обе формы числа: ворота, пшено, войско, мясо, ножницы.
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Слово, которое имеет обе формы числа: ворота, пшено, войско, мясо, ножницы.
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Правильный ответ: войско. Ед.ч. - войско Мн.ч. - войска
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