В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 13,один из катетов равен 12.Найдите синусы, косинусы и тангенсы острых углов.

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Обозначим треугольник как АВС. ВС=12, АС=13 по теореме Пифагора найдем АВ=скобка корень(13*2-12*2)=25*2=5 а)sinA=12/13 б) cosA= 5/13 в) tgA= 12/12, как то так...