Вынести здесь среднюю кинетическую энергию
Физика
Вынести здесь среднюю кинетическую энергию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно выразить следующим образом: E=3р/2n
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