Вынести здесь среднюю кинетическую энергию

Физика
Вынести здесь среднюю кинетическую энергию
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Гость:
Можно выразить следующим образом:  E=3р/2n
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