Сочинение на тему Счастье жить ы мирной сране

Гость: Гость:

Лично для меня счастье — это то, что у меня отличная семья, понимающие и любящие меня родители. Друзья, которые всегда поддержат и помогут. Ну и, конечно, в том, что я не знаю, что такое война, разруха и голод. Моё счастье — это частичка большого общего счастья моей семьи, друзей и Родины. Я поняла это как то так)))))