Отметь крестиком, в каких строчках пропущенны названия животных которые выкармливают детенышей молоком:лягушки,?сорока, слон,щука

Литература
Отметь крестиком, в каких строчках пропущенны названия животных которые выкармливают детенышей молоком:лягушки,?сорока, слон,щука
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Гость:
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