Отметь крестиком, в каких строчках пропущенны названия животных которые выкармливают детенышей молоком:лягушки,?сорока, слон,щука
Литература
Отметь крестиком, в каких строчках пропущенны названия животных которые выкармливают детенышей молоком:лягушки,?сорока, слон,щука
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щука ;-) Сама подумай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста.Задали проект по Английскому. Можете написать маленький текст 4-6 предложений про флаг Англии (не Великобритании)Думаю вы пом...
Математика