Спиши,определи падежи и выдели окончания прилагательных. На зад...... стенке, без го??яч... сосиски. у пригож... девушки, в лишн... пачке, к настоящ... подруге. вокруг пахуч... розы, у высохш... лужи, в горяч... воде, о светлей...

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Спиши,определи падежи и выдели окончания прилагательных. На зад...... стенке, без го??яч... сосиски. у пригож... девушки, в лишн... пачке, к настоящ... подруге. вокруг пахуч... розы, у высохш... лужи, в горяч... воде, о светлейш... князе, на лучш... рисунке. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость