Спиши,определи падежи и выдели окончания прилагательных. На зад...... стенке, без го??яч... сосиски. у пригож... девушки, в лишн... пачке, к настоящ... подруге. вокруг пахуч... розы, у высохш... лужи, в горяч... воде, о светлей...
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Спиши,определи падежи и выдели окончания прилагательных. На зад...... стенке, без го??яч... сосиски. у пригож... девушки, в лишн... пачке, к настоящ... подруге. вокруг пахуч... розы, у высохш... лужи, в горяч... воде, о светлейш... князе, на лучш... рисунке. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На заднЕЙ стенке( П.П.); без горячЕЙ сосиски( Р.П.); у пригожЕЙ девушки(Р.П); в лишнЕЙ пачке ( П.П.); к настоящЕЙ подруги ( Д.П.); вокруг пахучЕЙ розы ( Р.П.); у высохшЕЙ лужи( Р.П.); в горячЕЙ воде ( П.П.); о светлейшЕМ князе( П.П.); на лучшеЕМ рисунке( П.П.).
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