В каком году был изобретён мотор машины?
История
В каком году был изобретён мотор машины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если подумать то в 1851 был создан первый автомобиль а мотор 1849
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