Назовите основные группы простых предложений.Определите виды данных предложений 1)Лес шумил.(В.Короленка) 2)Слезами горю не поможешь 3)Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой(М.Лермонтов) 4)Светает.
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Назовите основные группы простых предложений.Определите виды данных предложений 1)Лес шумил.(В.Короленка) 2)Слезами горю не поможешь 3)Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой(М.Лермонтов) 4)Светает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простые предложения делятся на односоставные и двусоставные ( есть и другие критерии деления) Здесь представлены односоставные и двусоставные предложения 1)Лес шумел.(В.Короленко)( двусоставное ,личное ,нераспространённое) 2)Слезами горю не поможешь( односоставное ,обобщённо - личное) 3)Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой(М.Лермонтов)( двусоставное ,личное) 4)Светает.( односоставное ,безличное ,нераспространённое)
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