помоги !!!!!!!!!пожалуйста номер 2
Русский язык
помоги !!!!!!!!!пожалуйста номер 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну у тебя дан пример, синие море дальше у тебя слово землянка, подбери подходящие прилагательное, ну к примеру старая землянка или ветхая землянка и так к каждому слову
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