Срочна нужна помощь!!!452 номер

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Срочна нужна помощь!!!452 номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За тем домом,бежал перед ним,около этой берёзы,к своему другу,такой большой дом,этот осенний день,столько птиц,в тех краях,таков и был. Указывают на предмет,признак,количество : домом,такой,большой,осенний,столько,таков,другу,берёзы.
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