Срочна нужна помощь!!!452 номер

Гость: Гость:

За тем домом,бежал перед ним,около этой берёзы,к своему другу,такой большой дом,этот осенний день,столько птиц,в тех краях,таков и был. Указывают на предмет,признак,количество : домом,такой,большой,осенний,столько,таков,другу,берёзы.