Помогите пожалуйста с 7 заданием спасибо

Английский язык
Помогите пожалуйста с 7 заданием спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.She's got fair hair. 2.I've got dark hair. 3.He's got brown eyes. 4.She's got green eyes. 5.I've got blue eyes. 6.He's got dark hair.
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