Задача.в реакцию вступмло 12 г магния и соляная кислота.найти обьём выделившего в ходе реакции водорода(н.у)
Химия
Задача.в реакцию вступмло 12 г магния и соляная кислота.найти обьём выделившего в ходе реакции водорода(н.у)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg +2 HCl = MgCl2 + H2 n(Mg)= 12 : 24 = 0,5 моль = n (H2) V (H2) = 0.5 * 22,4 = 11.2 л
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