Задача.в реакцию вступмло 12 г магния и соляная кислота.найти обьём выделившего в ходе реакции водорода(н.у)

Химия

Задача.в реакцию вступмло 12 г магния и соляная кислота.найти обьём выделившего в ходе реакции водорода(н.у)

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