Помогите мне я не могу разобраться в уравнении

Алгебра
Помогите мне я не могу разобраться в уравнении
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В (1) уравнении в левой части производим деление, получаем: X/Y +4*Y/X =5;   подстановка:  Z=X/Y  ----->Z+4/Z=5 -----> Z^2-5*Z+4=0 решением этого уравнения являются Z1=4 и Z2=1 Итак,  1)   X/Y=4  -->X=4*Y     2)  X/Y=1  ----> X=Y 1) X=4/Y   подставляем во второе ур. (2), получаем Y^4+31*Y^2 =32,  очевидно, что  Y1=1 и Y2= - 1, тогда  X1=4 и Х2= - 4 2)  Х =Y  подставляем в  (2), имеем:   2*X^2 - X^2=31---> X3= +√31 и X4= - √31 , соответственно  Y3=+√31  и Y4= - √31
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