Помогите мне я не могу разобраться в уравнении

Гость: Гость:

В (1) уравнении в левой части производим деление, получаем: X/Y +4*Y/X =5; подстановка: Z=X/Y ----->Z+4/Z=5 -----> Z^2-5*Z+4=0 решением этого уравнения являются Z1=4 и Z2=1 Итак, 1) X/Y=4 -->X=4*Y 2) X/Y=1 ----> X=Y 1) X=4/Y подставляем во второе ур. (2), получаем Y^4+31*Y^2 =32, очевидно, что Y1=1 и Y2= - 1, тогда X1=4 и Х2= - 4 2) Х =Y подставляем в (2), имеем: 2*X^2 - X^2=31---> X3= +√31 и X4= - √31 , соответственно Y3=+√31 и Y4= - √31