Брусок массой 4 кг равномерно перемещают по горизонтальному столу, прикладывая силу 5н. Какую силу нужно приложить чтобы перемещать брусок если на него поставили груз 6 кг

Физика
Брусок массой 4 кг равномерно перемещают по горизонтальному столу, прикладывая силу 5н. Какую силу нужно приложить чтобы перемещать брусок если на него поставили груз 6 кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Поскольку ускорение равно нулю, то на брусок действуют две силы: прикладываемая 5Н и сила трения, по второму закону Ньютона запишем F=Fтр =>F=umg, где u -коэффициент трения, найдём u=F/mg=5/40=0,125 2) Во втором случае F2=u(m+M)g=0,125*10*10=12,5Н
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