Рассказ на тему "Лучший друг"

Гость: Гость:

У меня есть очень много друзей во дворе , в школе , но среди них есть один единственный и лучший , это Ваня ( например ). Мы с ним дружим практически с детства. Он весёлый , дружелюбный и понимает меня с полу слова. Наше любимое занятие - это играть в футбол , в этом мы профи. Ваня для меня остаётся лучшим другом не только в играх , но и в беде , ведь он всегда может прийти и оказать помощь в трудную для меня минуту. Я очень рад (-а) , что у меня есть такой замечательный друг как Ваня.