На рисунке изображен график производной функции f(x) определенной на интервале (-8:5) в какой точке отрезка [0:4] функция f(x) принимает наименьшее значение
Алгебра
На рисунке изображен график производной функции f(x) определенной на интервале (-8:5) в какой точке отрезка [0:4] функция f(x) принимает наименьшее значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X∈(-8;-3], f'(x)<0, => функция на этом интервале убывает x∈[-3;5), f'(x)>0, => функция на этом интервале возрастает на отрезки x∈[0;4] наименьшее значение функции в точке х=0
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