На рисунке изображен график производной функции f(x) определенной на интервале (-8:5) в какой точке отрезка [0:4] функция f(x) принимает наименьшее значение

Алгебра
На рисунке изображен график производной функции f(x) определенной на интервале (-8:5) в какой точке отрезка [0:4] функция f(x) принимает наименьшее значение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X∈(-8;-3],  f'(x)<0, => функция на этом интервале убывает x∈[-3;5),   f'(x)>0, => функция на этом интервале возрастает на отрезки x∈[0;4] наименьшее значение функции в точке х=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Мас­со­вая доля уг­ле­ро­да в кар­бо­на­те ам­мо­ния равна 1) 14,6% 2) 8,3% 3) 4,2% 4) 12,5%
Ответить
Алгебра
Найдите значения выражения(5_6+1_1_10)*24
Ответить
Право
По просьбе продавца Маховой директор магазина утвердил ее рабочий день с 8 до 20 ча??ов без выходных. Свою просьбу Махова мотивировала тем, что ей ...
Ответить
Математика
Муха летела со скоростью 5м/сек 15 секунд. Какое расстояние она пролетела?
Ответить
Литература
Помогите написать сочинение на тему:Роль животного в жизни человека.
Ответить