По просьбе продавца Маховой директор магазина утвердил ее рабочий день с 8 до 20 ча??ов без выходных. Свою просьбу Махова мотивировала тем, что ей очень нужны деньги, поскольку она одна воспитывает дочь-студентку, которая учитс...

Право

По просьбе продавца Маховой директор магазина утвердил ее рабочий день с 8 до 20 ча??ов без выходных. Свою просьбу Махова мотивировала тем, что ей очень нужны деньги, поскольку она одна воспитывает дочь-студентку, которая учится на платном отделении. Законны ли действия директора? Почему?

Автор: Гость