По просьбе продавца Маховой директор магазина утвердил ее рабочий день с 8 до 20 ча??ов без выходных. Свою просьбу Махова мотивировала тем, что ей очень нужны деньги, поскольку она одна воспитывает дочь-студентку, которая учитс...
Право
По просьбе продавца Маховой директор магазина утвердил ее рабочий день с 8 до 20 ча??ов без выходных. Свою просьбу Махова мотивировала тем, что ей очень нужны деньги, поскольку она одна воспитывает дочь-студентку, которая учится на платном отделении. Законны ли действия директора? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да!Законны,т.к дочь студент уже ,ей есть 18 лет,имеет право работать с 8 до20.00
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