Придумать 3 предложения со словом Родина
Русский язык
Придумать 3 предложения со словом Родина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Я люблю свою родину 2.Я свою родину в обиду не дам! 3.Берегите свою родину
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