Придумать 3 предложения со словом Родина

Русский язык
Придумать 3 предложения со словом Родина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Я люблю свою родину 2.Я свою родину в обиду не дам! 3.Берегите свою родину
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