Чему равен наименьший общий знаменатель дробей 5/6 и 5/8

Алгебра
Чему равен наименьший общий знаменатель дробей 5/6 и 5/8
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6=2*3 8=2*2*2 общий знаменатель=2*2*2*3=24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему: роль велосипеда в нашей жизни
Ответить
Математика
Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда его боковые стенки стекла о??редели объем аквариума и площадь поверхности стекла, если длина ак...
Ответить
Физика
Вот смотри упражнение
Ответить
Английский язык
8. Составьте вопросительные и отрицательные предложения в Past Simple, переведите полу??ившиеся предложения: 1. I played golf yesterday. 2. She wor...
Ответить
Химия
Даны схкмы реакций.запишите уравнееия и укажите тип химической реакции. 1.оксид кальция+вода-гидроксид кальция. 2.хлорид магния +гидроксид кали...
Ответить