Чему равен наименьший общий знаменатель дробей 5/6 и 5/8
Алгебра
Чему равен наименьший общий знаменатель дробей 5/6 и 5/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6=2*3 8=2*2*2 общий знаменатель=2*2*2*3=24
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