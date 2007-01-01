Даны схкмы реакций.запишите уравнееия и укажите тип химической реакции. 1.оксид кальция+вода-гидроксид кальция. 2.хлорид магния +гидроксид калия-?+? 3.фосфорная кислота+кальций-?+? 4.оусид углерода(6)+вода-угольная кислота.
Химия
Даны схкмы реакций.запишите уравнееия и укажите тип химической реакции. 1.оксид кальция+вода-гидроксид кальция. 2.хлорид магния +гидроксид калия-?+? 3.фосфорная кислота+кальций-?+? 4.оусид углерода(6)+вода-угольная кислота.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. CaO+H2O-Ca(OH)2 скачайте программу Химия х10
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