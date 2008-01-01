У Тани и её родителей общий день рождения 1 января. В январе 2007 г таня была в 6 раз младше своей мамы, а в январе 2008 года в 6 раз младше папы. На сколько лет папа старше мамы?

Математика
У Тани и её родителей общий день рождения 1 января. В январе 2007 г таня была в 6 раз младше своей мамы, а в январе 2008 года в 6 раз младше папы. На сколько лет папа старше мамы?
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Гость:
Папа Тани старше его мамы в 6 раз
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