Как на Руси одевались в старину?

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Вопрос о быте и одежде интересен. Однако, надо обозначить период. Например, в девались в льняные, конопляные и шерстяные платья. Мужчины носили короткие штаны и рубахи.Иногда надевали кафтан.Женщины украшали себя, носили различные головные уборы (кокошники, например)