Для перевода температуры, измеренной по шкале Цельсия, в соответствующую темпера??уру по шкале Фаренгейта необходимо температуру по Цельсию умножить на 9/5 и прибавить 32. Найдите такую температуру по Цельсию, которая наиболее ...
Информатика
Для перевода температуры, измеренной по шкале Цельсия, в соответствующую темпера??уру по шкале Фаренгейта необходимо температуру по Цельсию умножить на 9/5 и прибавить 32. Найдите такую температуру по Цельсию, которая наиболее близка к соответствующей температуре по Фаренгейту равной 70. 1)20 2)40 3)60 4)70
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9x/5+32=70 9x/5=38 x=190/9 x≈20
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