Джек Лондон "Жага до Життя" придумати новий сюжет твору зі старими героями

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Джек Лондон "Жага до Життя" придумати новий сюжет твору зі старими героями
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Гость:
Головний герой оповідання «Любов до життя» разом зі своїм товаришем відправився на пошуки золота. На зворотному шляху у них закінчилися запаси їжі і патрони. Вони більше не могли добувати їжу і сильно голодували. З кожним днем ​​вони втрачали все більше сил. І ось одного разу головний герой, переходячи через струмок, підвернув ногу. Він став відставати від товариша, а той нічим не допоміг, кинув його і пішов далі один. Герой оповідання перемагаючи біль, пішов слідами свого товариша. Він знав дорогу. Вона вела до схованки, в якому були заховані снасті для рибної ловлі, патрони і трохи їжі. Це повинно було врятувати йому життя. Він змушував себе думати, що дійде до тайника і що Білл (так звали його товариша) почекає його там. Але сил залишалося все менше і менше. Він постійно думав про їжу. Йому зустрічалися олені, але він не міг їх убити — не було патронів. Одного разу він мало не зловив куріпку голими руками, але вона вирвалася; залишивши тільки у нього в руці три пера. З кожною новою невдачею він все більше і більше падав духом, але потім знаходив в собі сили продовжити шлях. Він харчувався всім, що попадеться: болотними ягодами, цибулинами очерету. Всім, що хоч якось могло допомогти йому вижити Він був дуже слабкий. Ним опанувало тільки одне бажання: їсти! Він збожеволів від голоду. Йому було все одно, куди йти, аби тільки йти по рівному місцю». Але найголовніше, що він продовжував йти. Одного разу він просто звалився від голоду в гніздо куріпки. Чотирьох пташенят з’їв живими, але вони тільки розохотили його голод. Тоді він погнався за їх мамою, якій перебив каменем крило. Куріпку він не наздогнав, а з дороги збився остаточно. Йому було дуже важко. «Часом розум його каламутився, і він продовжував брести далі несвідомо, як автомат». Одного разу йому зустрівся ведмідь. Страх, що звір задере його, додав йому сили. Він встав з ножем в руках, подивився ведмедеві прямо в очі і загарчав на нього. І той не торкнув його. Найстрашніші сторінки оповідання описують суперництво головного героя і вовка за життя. Вони боролися до останнього. Людина ослабла вже настільки, що не могла піднятися і пересувалася на четвереньках. Вовк теж був дуже слабкий: він був старий, хворий і його вигнали зі зграї. Він повз за людиною, не маючи сил напасти. Він просто чекав, коли той помре і можна буде його з’їсти. Але людина теж чіплялася за своє життя: «Будь то здоровий вовк, чоловік не став би так пручатися, але йому було неприємно думати, що він потрапить в утробу цієї мерзенної тварюки, майже падалі». Зрештою людина прикинулася мертвою і змогла схопити звіра, що підповз до нього. «Півдня він лежав нерухомо, борючись із забуттям і охороняючи вовка, який хотів його з’їсти і якого він з’їв би сам, якби міг … Людина чекала. Ікла злегка здавили його руку, потім тиск став сильніше — вовк з останніх сил намагався встромити зуби у видобуток, яку так довго підстерігав. Але й людина чекала довго, і його покусана рука стиснула вовчу щелепу … Ще п’ять хвилин, і людина придавила вовка всією своєю вагою. Його рукам не вистачало сили, щоб задушити вовка, але людина притиснулася обличчям до вовчої шиї, і його рот був повний вовни. Минуло півгодини, і людина відчула, що в горло йому сочиться тепла цівка ». Ця моторошна сцена, коли герой майже живцем з’їдає вовка, щоб вижити самому, говорить нам про те, що готова зробити людина, щоб вижити в боротьбі з природою. Він готовий чіплятися за життя до останньої можливості. Сенс його існування — в боротьбі з природою, в затвердженні своєї переваги над нею. В кінці розповіді герой рятується: після дуелі з вовком він доповзає до річки, де його підбирає китобійне судно. До цього часу він вже не був схожий на людину: «Вони побачили живу істоту, але навряд чи його можна було назвати людиною. Воно нічого не чуло, нічого не розуміло і корчилося на піску, немов гігантський черв’як ». Але це істота все-таки перемогла смерть.

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