420 разделить на призведение чисел 10 умножить на 7

Математика
420 разделить на призведение чисел 10 умножить на 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420 : (10 * 7) = 420 : 70 = 6
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