После того как количество десятков тысяч некоторого числа уменьшили на 2 получилось 199487. помогите
Математика
После того как количество десятков тысяч некоторого числа уменьшили на 2 получилось 199487. помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
219487 десятки тысяч - 9 (1!9!9487, вторая справа)
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