В прямоугольном треугольнике длинна гипотенузы на 1 см больше длинны одного катета и на 8 см больше длинны другого катета. Найдите длинны гипотенузы

Математика

В прямоугольном треугольнике длинна гипотенузы на 1 см больше длинны одного катета и на 8 см больше длинны другого катета. Найдите длинны гипотенузы

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