Вопрос таков: Движение НОД - это националисты?
Обществознание
Вопрос таков: Движение НОД - это националисты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет я не силен в этом предмете но попытки делаю. НОД это не националисты. Националисты в своем большинстве это движение за возвышение одной нации.А НОД не помню за что боролся за возврат чего то там. Надеюсь помог.
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