Под строительство спортивной школы отвели участок прямоугольной формы длиной 40 м и шириной 20 м. Построй план этого участка, если 1 см на чертеже будет равен 10 м на местности.

Математика

Под строительство спортивной школы отвели участок прямоугольной формы длиной 40 м и шириной 20 м. Построй план этого участка, если 1 см на чертеже будет равен 10 м на местности.

Автор: Гость