Под строительство спортивной школы отвели участок прямоугольной формы длиной 40 м и шириной 20 м. Построй план этого участка, если 1 см на чертеже будет равен 10 м на местности.

Математика
Под строительство спортивной школы отвели участок прямоугольной формы длиной 40 м и шириной 20 м. Построй план этого участка, если 1 см на чертеже будет равен 10 м на местности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина - 4см. ширина - 2 см. Прямоугольник.
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