Объем конуса равен 9 корней из 3 . Найдите высоту конуса,если его осевое сечение равносторонний треугольник
Геометрия
Объем конуса равен 9 корней из 3 . Найдите высоту конуса,если его осевое сечение равносторонний треугольник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V(конуса)=(1/3)·π·r²·h Пусть сторона правильного треугольника равна а, тогда r=a/2, h=a√3/2 9√3=(1/3)·π·(a/2)²·a√3/2⇒216=πa³ a=6/∛π h=a√3/2=(6/∛π)·√3/2=(3·√3)/∛π
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