На поверхности шара лежат три точки A,B и С такие,что отрезки AB=8,BC=15,AC=17. Центр шара- точка О, находится на расстоянии корень из 35/2 от плоскости проходящий через точки A,B и С.Найдите объем шара.

Геометрия

На поверхности шара лежат три точки A,B и С такие,что отрезки AB=8,BC=15,AC=17. Центр шара- точка О, находится на расстоянии корень из 35/2 от плоскости проходящий через точки A,B и С.Найдите объем шара.

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