Сообщение открытия 20 век по окружающий мир 4 класс

Обществознание
Сообщение открытия 20 век по окружающий мир 4 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Практически каждый, кто интересуется историей развития науки техники хоть раз в своей жизни задумывался над тем, каким путем могло бы пойти развитие человека без знания математики или, например, не будь у нас такого необходимого предмета как колесо, ставшего чуть ли не основой развития человечества. Однако зачастую рассматриваются и удостаиваются внимания лишь ключевые открытия, в то время как открытия менее известные и распространенные порой попросту не упоминаются, что, впрочем, не делает их незначительными, ведь каждое новое знание дает человечеству возможность забраться на ступеньку выше в своем развитии.
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