Постройте график функции у=х^2+4х-5/Мне нужна таблица точек х и у, остальное знаю
Алгебра
Постройте график функции у=х^2+4х-5/Мне нужна таблица точек х и у, остальное знаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Должно быть понятно, удачи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите расстояние между точками координатной прямой: а) N(-4) и С(-9); б) А(-6,2) и Р(0,7) 4. ??ена товара повысилась с 92р. до 110,4 р. На скольк...
Литература
Действие этого произведения в соответствии с канонами классицизма продолжается ??дни сутки. 1) мещанин во дворянстве 2)старик и море 3)белые ночи 4...
Английский язык
Исправь утверждения Томаса.Образец.Cats like to eat bananas.-No.they dont.They like to eat cream.Rabbits like to eat ham...............Dogs like to...
Математика