Расшифруй анаграммы в первом столбике и соедини линиями предметы и то,что производят с использованием этих предметов. 1)рожанев 2)лаги 3)чьеп 4)кобуран 5) аклей: а)одежда б)мебель в)овощи г)кирпич д)мука
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Расшифруй анаграммы в первом столбике и соедини линиями предметы и то,что производят с использованием этих предметов. 1)рожанев 2)лаги 3)чьеп 4)кобуран 5) аклей: а)одежда б)мебель в)овощи г)кирпич д)мука
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Жернова - мука Игла - одежда Печь - кирпич Рубанок - мебель Лейка - овощи
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