Расшифруй анаграммы в первом столбике и соедини линиями предметы и то,что производят с использованием этих предметов. 1)рожанев 2)лаги 3)чьеп 4)кобуран 5) аклей: а)одежда б)мебель в)овощи г)кирпич д)мука

Русский язык

Расшифруй анаграммы в первом столбике и соедини линиями предметы и то,что производят с использованием этих предметов. 1)рожанев 2)лаги 3)чьеп 4)кобуран 5) аклей: а)одежда б)мебель в)овощи г)кирпич д)мука

Автор: Гость