Расшифруй анаграммы в первом столбике и соедини линиями предметы и то,что производят с использованием этих предметов. 1)рожанев 2)лаги 3)чьеп 4)кобуран 5) аклей: а)одежда б)мебель в)овощи г)кирпич д)мука

Русский язык
Расшифруй анаграммы в первом столбике и соедини линиями предметы и то,что производят с использованием этих предметов. 1)рожанев 2)лаги 3)чьеп 4)кобуран 5) аклей: а)одежда б)мебель в)овощи г)кирпич д)мука
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жернова - мука Игла - одежда  Печь - кирпич Рубанок - мебель  Лейка - овощи 
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