Сочинение на тему Моя улица

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Сочинение на тему Моя улица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя улица-это маленький мир,живущий своей жизнью.   Летом маленькие ребята играют в песочнице,стоя куличики.Более старшие мальчишки играют в футбол,а девчонки ведут разговоры о красоте и моде.Мамы развешивают бельё и разговаривают с другими дамами,а папы общаются с соседями на самые разные темы.Я и мой друг постоянно играем на улице.Летом в футбол и прятки,зимой,когда лёд затвердел,катаемся на коньках и лепим снеговиков.Осенью бегаем по лужам,собирая опавшие листья.Эта улица для меня,что-то дорого и любимое.Я не когда не забуду мою улицу,моих соседей,друзей и просто людей,которые проходили мимо!
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