Помогите пожалуйста!!! Вопрос: В каких словах вставленные гласные - проверяемые, а в каких- непроверяемые. З..мующие птицы с нетерпением ожидают прихода весны. С..ницы запели, как будто зазв..нели к..локольчики. Вес..ло зачир...

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Помогите пожалуйста!!! Вопрос: В каких словах вставленные гласные - проверяемые, а в каких- непроверяемые. З..мующие птицы с нетерпением ожидают прихода весны. С..ницы запели, как будто зазв..нели к..локольчики. Вес..ло зачирикали в..робьи. Возвр..щаются домой сн..гири. С уважением ученица 2"Б" класса. Вика

Автор: Гость