Складіть текст-розповідь за його змістом та власними враженнями від зимових ігор за таким планом1Зимовий день (опис)2На дитячому майданчику (або на майданчику в парку)3Ліпимо снігову бабу4Ось і готовий сніговик 5Не сумуй без нас
Українська література
Складіть текст-розповідь за його змістом та власними враженнями від зимових ігор за таким планом1Зимовий день (опис)2На дитячому майданчику (або на майданчику в парку)3Ліпимо снігову бабу4Ось і готовий сніговик 5Не сумуй без нас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ось розпочався наш зимовий день! Я з своїми друзями пішла до дитячого майданчика, який тільки недавно збудували. На дитячому майданчику було багато різних розваг, але ми вирішили зліпити снігову бабу. Я та друзі ліпили її дуже довго і ретельно. Через деякий час вона була готова, і мене аж подих перехопило! Тепер я завжди ліплю снігову бабу!
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