Составьте 5 предложений с get
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Составьте 5 предложений с get
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I get up early in the morning I get to the park on Sunday We get to the school in autumn She gets to the friends home I get to the book shope
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