Напиши имена прилагательные, обозначающие название цвета и его оттенков в таком порядке: 1)красный,2)зелёный,3)фиолетовый Сиреневый, алый, багровый, пунцовый, изумрудный, пурпурный, салатовый, фиолетовый, малахитовый,рубиновы...

Қазақ тiлi

Напиши имена прилагательные, обозначающие название цвета и его оттенков в таком порядке: 1)красный,2)зелёный,3)фиолетовый Сиреневый, алый, багровый, пунцовый, изумрудный, пурпурный, салатовый, фиолетовый, малахитовый,рубиновый, лиловый точк Рубиновый, лиловый.

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