Напиши имена прилагательные, обозначающие название цвета и его оттенков в таком порядке: 1)красный,2)зелёный,3)фиолетовый Сиреневый, алый, багровый, пунцовый, изумрудный, пурпурный, салатовый, фиолетовый, малахитовый,рубиновы...

Қазақ тiлi
Напиши имена прилагательные, обозначающие название цвета и его оттенков в таком порядке: 1)красный,2)зелёный,3)фиолетовый Сиреневый, алый, багровый, пунцовый, изумрудный, пурпурный, салатовый, фиолетовый, малахитовый,рубиновый, лиловый точк Рубиновый, лиловый.
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Гость:
Красный: алый, багровый, рубиновый. Зеленый: салатовый, малахитовый, изумрудный. Фиолетовый: лиловый
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