Какого падежда слова бок срочно

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Какого падежда слова бок срочно
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Автор: Гость
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Гость:
Кто? Что? Бок именительный падеж
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