Помогите пожалуйста с log 1.log_0,5(x^2+x)=-1 2.2log_3 x=log_3(2x^2-x) 3.log_1/2 x=log_1/2(x+3)-log_1/2(x+1)

Гость: Гость:

1. log_0,5(x^2 +x) = -1 log_0,5(x^2 +x) = log_0,5 (2) x^2 +x=2 x^2 +x - 2=0 По сумме коэффициентов: x1=1 x2=c/a=-2 ОДЗ: x^2 +x>0 x(x+1)>0 x>0 x>-1 -2 не удовл. усл. Ответ: 1 2. 2log_3 (x)=log_3 (2x^2 -x) log_3 (x^2) = log_3 (2x^2 - x) x^2= 2x^2 -x x^2-2x^2 +x=0 -x^2 +x=0 x(x-1)=0 x1=0 x-1=0 x=1 ОДЗ: x>3; 2x^2 -x>0 x(2x -1)>0 x>0 2x>1 x>1/2 0 и 1 не удовл. усл. Ответ: Решений нет 3. log_1/2 (x)= log_1/2 (x+3) - log_1/2 (x+1) log_1/2 (x)= log_1/2 ((x+3)/(x+1)) x=(x+3)/(x+1) x(x+1)/(x+1) = (x+3)/(x+1) (x^2 +x - x -3)/(x+1) = 0 x^2 -3 = 0 x^2=3 x= +- корень из 3 x+1 (зачеркнутое равно) 0 x (зачеркнутое равно) -1 ОДЗ: x>0; x+3>0 x>-3; x+1>0 x>-1 - корень из 3 - не удовл. усл. Ответ: корень из 3