Туристы проехали 1/5 всего пути на поезде, 1/4 пути-на автобусе, а остальную часть при отплыли на карете.какую часть пути туристы проплыли на карете. запишите десятичной дробью части пути в порядке убывания. спасибо!
Математика
Туристы проехали 1/5 всего пути на поезде, 1/4 пути-на автобусе, а остальную часть при отплыли на карете.какую часть пути туристы проплыли на карете. запишите десятичной дробью части пути в порядке убывания. спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5+1/4 = 9/20 1-9/20 = 11/20 в десятичной дроби 11/20 = 0,55
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