Туристы проехали 1/5 всего пути на поезде, 1/4 пути-на автобусе, а остальную часть при отплыли на карете.какую часть пути туристы проплыли на карете. запишите десятичной дробью части пути в порядке убывания. спасибо!

Математика

Туристы проехали 1/5 всего пути на поезде, 1/4 пути-на автобусе, а остальную часть при отплыли на карете.какую часть пути туристы проплыли на карете. запишите десятичной дробью части пути в порядке убывания. спасибо!

Автор: Гость