Все зеленые растения на планете за 1 секунду вдыхают 6300 кг оксида(IV) углерода. Испо??ьзуя уравнение химической реакции, рассчитай, какой объём кислорода выделяется за 1 секунду из всех растений на планете. Свет 6CO2 + 6H2...

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Как видно из реакции количество вещества не меняется, те было 6 моль углекислого газа, стало 6 молей кислорода. Молярная масса углекислого газа 12+2*16=44 моль/г. Кислорода - 32 моль/г. Следовательно, за одну секунду выделится 6300*1000*44=277200000 молей углекислого газа. Столько же кислорода выделится за одну секунду. Известно, что при нормальных условиях один моль газа занимает 22,4 л. Значит, за одну секунду выделится 277200000*22,4/1000=6209280 кубометров кислорода.