Read the text.What's your favorite season?ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ ПРО СЕЗОН ОСЕНЬ

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Read the text.What's your favorite season?ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ ПРО СЕЗОН ОСЕНЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My favorite season is autumn because  the street is beatiful,fall amazing red orange and yellow leaves. darknes later and outside warmer 
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