Из предложений 1–5 выпишите слова, в которых приставка пишется всегда одинаково н??зависимо от произношения. (1)Шла Великая Отечественная война. (2)Фашисты окружили, блокировали Ленинград, и начались страшные дни города на Нев...

Русский язык
Из предложений 1–5 выпишите слова, в которых приставка пишется всегда одинаково н??зависимо от произношения. (1)Шла Великая Отечественная война. (2)Фашисты окружили, блокировали Ленинград, и начались страшные дни города на Неве… (3)О том, что обед будет из трёх блюд и готовят его повара с особым старанием, ребята детского дома знали заранее. (4)Директор дома, Мария Дмитриевна, так и сказала: – (5)Сегодня, ребята, полный у нас обед: первое будет, второе и третье.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окружили(о),заранее(за)-в этих словах есть приставки,которые всегда пишутся одинаково независимо от произношения.Повара(по).Эти приставки всегда пишутся одинаково.
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