Из предложений 1–5 выпишите слова, в которых приставка пишется всегда одинаково н??зависимо от произношения. (1)Шла Великая Отечественная война. (2)Фашисты окружили, блокировали Ленинград, и начались страшные дни города на Нев...

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Из предложений 1–5 выпишите слова, в которых приставка пишется всегда одинаково н??зависимо от произношения. (1)Шла Великая Отечественная война. (2)Фашисты окружили, блокировали Ленинград, и начались страшные дни города на Неве… (3)О том, что обед будет из трёх блюд и готовят его повара с особым старанием, ребята детского дома знали заранее. (4)Директор дома, Мария Дмитриевна, так и сказала: – (5)Сегодня, ребята, полный у нас обед: первое будет, второе и третье.

Автор: Гость